A Polícia Militar de Concórdia fez a apreensão de 7,78 gramas de cocaína, e um embrulho com 31 gramas de crack, na noite de quarta-feira, dia 20. Uma guarnição fazia rondas pela Rua Tancredo de Almeida Neves, próximo ao trevo de acesso ao município, quando avistou um veículo Apolo em atitude suspeita. Antes de parar o condutor tentou empreender fuga.

Já na BR-153 e com o carro em movimento, os ocupantes descartaram um pacote na margem da via. Em seguida a PM conseguiu abordar o veículo. Dentro do automóvel nada foi encontrado, mas voltando ao ponto em que os ocupantes descartaram o pacote, a guarnição localizou a droga.

O motorista E.S.K, de 20 anos e os passageiros R.S. de 25, M.M. de 22 e G.J.W. de 18 foram encaminhados à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.