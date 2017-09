Com o objetivo de de concientizar condutores de motocicleta, visando a redução de acidentes no trânsito em Concórdia. O evento acontecerá no Auditório do Centro de Eventos no dia 23 de setembro. Estimulando os condutores para o desenvolvimento de hábitos que resultem em atitudes solidárias no trânsito. No evento serão repassadas diversas informações sobre a Legislação Brasileira de Trânsito, bem como, será chamada a atenção ao alarmante número de acidentes com motociclistas.

O evento acontecerá com a seguinte programação:

13hs30 - Abertura;

13hs50 - Normas de Circulação e Conduta com a Polícia Militar;

14hs30 - Legislação de Trânsito com o palestrante Clomir Badalotti;

15hs10 - Estatísticas e Direção Segura com a Polícia Rodoviária Federal;

16hs - Trauma e Emergências - com a Clínica de Ortopedia e Traumatologia COT - Concórdia

16hs40 - Primeiros Socorros com o Corpo de Bombeiros Voluntários.

A ficha de inscrição, para participar do evento que é gratuito, pode ser retirada na recepção da Rádio Aliança, e com os apoiadores do encontro.