Um homem de 55 anos perdeu a vida por causa de uma discussão alheia no final da tarde desta quarta-feira (20) no município de Maximiliano de Almeida. A vítima, que participava de uma festividade alusiva a semana farroupilha, na praça em frente a Igreja Matriz, levou um tiro de pistola. O homicídio ocorreu por volta das 18h30. O Portal de Marcelino manteve contato com a Brigada Militar de Maximiliano de Almeida por volta das 20h. Sargento Rodrigues informou que o autor do disparo, que inclusive teria sido agredido por populares, logo após o disparo, foi preso no hospital em Paim Filho. Ele foi levado para o hospital de Sananduva e está preso sob a custódia da Brigada Militar para que os fatos possam ser melhor apurados pela Polícia Civil. A vítima chegou ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A princípio, de acordo com o Sargento Rodrigues, a confusão teria iniciado em razão de uma discussão familiar. A vítima tentava acalmar os ânimos quando foi atingida pelo disparo. Os nomes do autor e vítima deverão ser oficializados nesta quinta-feira pelas autoridades.

