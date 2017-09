Equipe concordiense enfrentará na quinta e no sábado as desconhecidas Cascavel e Maringá.

AAU embarca para compromissos no Paraná

Após uma grande vitória contra a UNIP-São Bernardo em casa, nesta quarta a equipe de handebol feminino da Associação Atlética Universitária - AAU UnC-Concórdia embarca rumo ao vizinho estado do Paraná, onde irá cumprir com mais dois compromissos da fase classificatória da Liga Nacional 2017.

Pela frente as equipes de Cascavel e Maringá.

Sobre essas partidas o técnico Alexandre Schneider disse: "São dois jogos muito importantes e ao mesmo tempo jogos que nos preocupam, principalmente pela falta de conhecimento das duas equipes, que são novas, ou que retornaram neste ano para a Liga Nacional. Cascavel possui chance de classificação, joga em casa, teve resultados importantes nesta fase, e eu creio que seja um jogo para nós mais decisivo do que nunca, mesmo com a vitória que nós tivemos contra São Bernardo. Então esperamos que a equipe possa render, ou ter uma regularidade tão boa quanto tivemos contra São Bernardo, para que possamos sair de lá com um bom resultado".

Sobre a equipe de Maringá, que está praticamente fora da próxima fase, o técnico concordiense diz ser necessário estar focado. "Maringá está promovendo bastante esta partida, até porque é contra nossa equipe. Inclusive trocou o horário da partida para às 17h, justamente para que tenham um público maior. Então isto também nos preocupa, e a gente quer que nossas meninas estejam muito conscientes de que foi um resultado muito importante contra São Bernardo mas que não foi o resultado que vai nos dar a classificação. Ele nos auxilia neste momento mas temos que ir buscar esses dois bons resultados no Paraná, para que possamos retornar já classificados e aí sim pensar em que lugar nós ficaríamos e da possibilidade de trazermos a segunda fase da Liga para Concórdia".

Com relação a equipe que vai viajar para estes dois compromissos, o técnico diz que ela estará praticamente completa. Apenas a atleta Fernanda, que sofreu uma lesão no joelho antes do jogo contra São Bernardo desfalca o elenco.



"Fizemos uma ressonância magnética e não acusou nenhuma lesão mais grave, mas ela ainda está em recuperação. Eu creio que talvez para o jogo contra Blumenau no dia 05 de outubro, ou para a segunda fase da Liga ela já estará em condições de nos auxiliar e tornar o grupo ainda mais forte" - concluiu Schneider.

(Fonte: Marcos Antônio Terras/Ascom/AAU).