As modalidades coletivas de Concórdia já sabem quem vão enfrentar na Fase Estadual da Olesc de 2017. O evento será realizado em Rio do Sul, no período de 7 a 14 de outubro. O Congresso Técnico Aconteceu nesta semana.

Pelas modalidades coletivas:

No basquetebol masculino, Concórdia ficou na chave C com Jaraguá do Sul, São Bento do Sul e Chapecó;

No basquetebol feminino, a Capital do Trabalho ficou na chave A, com Florianópolis e Jaraguá do Sul;

No futsal feminino, a equipe concordiense está na chave D com Herval do Oeste, Pouso Redondo e Criciúma.