Evento, que contou com a participação do secretário Vicente Caropreso, foi nesta quarta-feira, dia 20.

Na audiência pública realizada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa onde foi debatido o repasse do Estado às secretarias municipais de saúde, o deputado Neodi Saretta, presidente da comissão, afirmou que somente com o aumento dos recursos será possível reverter essa crise que afeta a saúde em Santa Catarina. “O papel da comissão de saúde é cobrar soluções e apontar caminhos para reverter essa situação”, disse o deputado.

Saretta reafirmou a importância da proposta de usar parte do financiamento feito pelo Estado junto ao BNDES para a pasta da saúde. “Acredito que ficou claro a necessidade do aumento dos repasses tanto da União quanto dos Estados para os municípios e todos tem que ter a saúde como prioridade”. O deputado ressaltou ainda que sempre que tem problemas na área da saúde o que mais sofre é o que mais precisa. O deputado disse que uma outra audiência está agenda agendada para tratar exclusivamente da questão da judicialização. “Nós pret endemos, inclusive, além desta reunião realizar um grande debate sobre os processos de judicialização da Saúde e vamos continuar cobrabdo do Estado que assuma o seu compromisso e quite os débitos atrasados, inclusive os que têm com os municípios”.

Na reunião que teve a participação do Secretário de Estado da Saúde Vicente Caropreso, representante do Ministério Público e das secretarias municipais de saúde, Saretta finalizou o debate dizendo que espera que Santa Catarina seja um estado que dê exemplo em termos de saúde pública, resolvendo o problema das filas de espera por cirurgias, a falta de medicamentos, pois se há medicamentos não há judicialização e reative leitos fechados. "O Estado precisa cumprir seu compromisso e priorizar a saúde".

(Fonte: Ascom/Deputado Estadual Neodi Saretta).