Proporcionar uma discussão e compartilhamento de informações sobre a temática de energias renováveis está na pauta de instituições como a FAO, Embrapa, CIBiogás e Epagri, que realizam no próximo dia 2 de outubro o painel "Energias renováveis para o ambiente rural". O evento será realizado no auditório Gralha Azul, da Embrapa Suínos e Aves, no período da tarde. Serão abordados os temas:





• Energias renováveis e aspectos regionais, com Iara Dreger (Fapesc)

• Demandas por fontes de energias renováveis, com Rafael Gonzales (CIBiogás)

• Contribuição da Embrapa à cadeia do biogás, com Airton Kunz (Embrapa Suínos e Aves)

• Estudo de caso: Cooperativa de geração de energia fotovoltaica, com Jackson Roberto Altenhofen (Coopercarga/Cooluz)





Ao final, os palestrantes e público farão um debate sobre os assuntos. A programação completa pode ser acessada clicando aqui. As inscrições para o evento podem ser feitas até dia 27 de setembro, por e-mail (cnpsa.eventos@embrapa.br) ou pelo telefone 49 3441.0400, sem custo para os participantes.

(Fonte: Monalisa Leal Pereira/Embrapa).