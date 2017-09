Concórdia com quatro equipes na Fase Seletiva dos Jasc

A cidade de Concórdia estará participando com quatro modalidades esportivas da Seletiva dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que iniciam na sexta-feira, dia 22, e Seara. O evento vai até o próximo dia 24.

Na bocha feminino, Concórdia terá como adversários Seara e Vargem Bonita;

No futsal feminino, a Capital do Trabalho enfrenta Herval do Oeste e Seara;

No Voleibol masculino: Concórdia encara Itá e Joaçaba;

Por fim, no basquetebol masculino, Concórdia encara Joaçaba.