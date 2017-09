O presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia, Artêmio Ortigara (PR) recebeu das mãos do prefeito Rogério Luciano Pacheco (PSDB) e do vice, Edilson Massoco (PR) o Projeto de Lei 86/2017 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).



O projeto foi entregue no começo da tarde desta quarta-feira, 20, no plenário da Câmara. A equipe de governo acompanhou a entrega, assim como o líder do governo, vereador Fabiano Caitano (PSDB), Claiton Casagrande e Anderson Guzzatto do PR, e Valcir Zanella, do PSDB.



A LDO tem como objetivo apresentar as ações selecionadas dentro do Plano Plurianual (PPA) para serem executadas no ano seguinte. Ou seja, todas as ações previstas na LDO, precisam estar presentes no PPA.

Com a aprovação da LDO na Câmara, o governo municipal, enviará então a Lei Orçamentária Anual (LOA), prevendo os investimentos para 2018.

A LDO agorá passa pelo tramite interno de pareceres, apresentação de emendas (se necessário) para posterior votação em plenário.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/Câmara de Vereadores de Concórdia)