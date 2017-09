Os trabalhadores dos Correios de Santa Catarina entraram nesta quarta-feira, dia 20, em greve por tempo indeterminado. Porém, o atendimento em Concórdia, por enquanto, continua normalizado. A informação é de representantes do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios, Telégrafos e Similares de Santa Catarina, o Sintect.

A greve, que também foi deflagrada em outros 20 estados e no Distrito Federal, promete ser por tempo indeterminado. Os trabalhadores reclamam contra o o corte no vale-alimentação, auxílio-creche e cobrança de mensalidade do plano de saúde. A categoria ainda pede reajuste de 8%.

Em Concórdia, representantes do sindicato afirmam que não receberam nenhuma orientação para a greve até o fim da manhã desta quarta-feira, dia 20.