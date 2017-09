O Departamento de Trânsito realizou na manhã desta quarta-feira, dia 20, uma blitz educativa na Rua Dr. Maruri, para distribuir material de conscientização aos motoristas. A atividade é alusiva à Semana Nacional de Trânsito, que iniciou na segunda-feira, dia 18.

O diretor de Trânsito do município, Rudimar Vitto, comenta que o objetivo é conscientizar os motoristas em relação aos cuidados que devem ter para evitar problemas. “Focamos as em três temas nesta atividade, que é o álcool e a direção, o uso de celular no volante e a atenção com as faixas de pedestres, sugerindo a reflexão dos condutores”, explica.

Vitto também lembra as estatísticas, que segundo ele, são preocupantes. “No Brasil nós tivemos em 2015, por exemplo, mais de 200 mil pessoas feridas em acidentes de trânsito. Muitas hoje estão em cadeiras de rodas, outras acamadas e tem as que morreram, foram mais de 40 mil, então nós insistimos na prevenção através da conscientização”, argumenta.

Em Concórdia, os Bombeiros Voluntários atenderam em 2016, cerca de 600 acidentes de trânsito e agora em 2017, já são mais de 400. “As estáticas mostram que é preciso uma mudança de comportamento por parte dos condutores. A partir do momento em que a conscientização não dá resultado, entra a fiscalização, muitas vezes criticada, porém, o objetivo é evitar o acidente”, ressalta o diretor.

As ações da Campanha Nacional de Trânsito seguem com palestras e distribuição de material educativo. No sábado, dia 23, mais uma blitz será acontece na Rua Dr. Maruri e atividades com crianças serão realizadas na Rua Coberta. O trabalho é realizado com parceria do grupo Gentileza no Trânsito, Polícias Civil e Militar, Bombeiros Voluntários, Sest Senat, Umanc, Lions e LEO Clube.