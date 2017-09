Um incêndio em uma encosta queimou cerca de dois mil metros de área em Concórdia na manhã desta quarta-feira, dia 20. O fogo atingiu a vegetação seca às margens da rodovia próximo a Nova Brasília.

De acordo com as informações apuradas, o fogo teria começado a antes das 07h. Os Bombeiros Voluntários utilizaram batedores e água para combater as chamas.