A equipe do Presidente Castello é a dona da melhor campanha dentro da fase de grupos do Campeonato Municipal do Interior de Futebol Sete. A equipe lidera com folga a chave D, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Na sequência dentro da chave, pela ordem, aparecem o Serão (06); KM111/Linha Carneiro (04); Barra do Pinhal (03); Perondi A (05) e Vila Nova (01).

Pela chave A, o Guajuvira é o líder, com 10 pontos. Depois aparecem: Linha Ipiranga, Céu Azul e Linha Alto Periquito (04) e Linha Pruciano com nenhum ponto.

Pela B, o líder é o Pinhal, com nove pontos. Depois aparecem Rancho Grande e Linha Alvorada (04) e Linha Santori e Lauro Müller (03).

Pela chave C, o Linha De Carli e o Canhada Funda A são os líderes com dez pontos. Depois aparecem Lageano e Linha Gaucha (06), e Canhada Funda B (03) e Perondi, com nenhum ponto conquistado.