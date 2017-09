Jogadores da série C são os artilheiros do Interiorano

É do Santa Terezinha B, o artilheiro da Edição do Campeonato Interiorano de Concórdia. Lucas Borges, que disputa a série c, foi às redes em 11 oportunidades até aqui.

A vice-artilharia da competição também é da terceira divisão, com Jackson Romani, do São Luiz, com 10 gols.

Com sete gols, tem dois atletas da série B. Leomar Sganzerla (Engenho Velho) e Sigmar Alves da Silva (Santa Terezinha).

Por fim, aparece na lista Marciano Borges, do Sede Brum, com quatro gols.