O Índice de Custo de Produção de Suínos, medido pela Embrapa Suínos e Aves, apresentou aumento em agosto. Conforme os dados da empresa de pesquisa, é a primeira elevação desde julho de 2016. Com isso, o mês de agosto, o custo para produção de suínos teve elevação de 0,67% em comparação com julho. Essa puxada para cima se deve ao transporte de insumos para as rações, que apresentaram elevação de 0,42%.

Já o Índice do Custo de Produção de Frangos continua em queda. No mês de agosto, a redução foi de 1,72% em relação a julho. O responsável pela retração foi o gasto com alimentação dos animais, com retração de 1,95%.