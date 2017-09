Obras do SES estão chegando ao Centro de Concórdia

O cronograma de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em Concórdia prevê obras em 10 ruas nas próximas duas semanas. Atualmente mais de 51% do projeto já foi executado pelo Consórcio Trix-Infracon, e a obra começa a chegar na área central da cidade. As frentes de trabalho estão localizadas nos bairros Nazaré, Liberdade, Jardim, D'Itália, Nações e Centro.

Confira quais são as ruas em manutenção:

• Na Rua Orestes Farina continua a construção da Estação Elevatória de Esgoto. O trânsito está interrompido em um dos lados da via, permitindo somente o fluxo de veículos da Rua do Comércio em direção a Rua Dr. Maruri.



• No Centro as obras iniciam pelas ruas Luiz Delfino, Marechal Deodoro e Romano Anselmo Fontana.



• No Bairro Nações, as obras continuam na Rua Segundo Dalla Costa, no trecho entre a Rua Equador e a Travessa Favassa.



• No Bairro D'Itália as frentes de trabalho chegam à Rua Vêneto. As obras também têm andamento na Rua Treviso.



• No Bairro Jardim a Obra tem continuidade na Rua Romano Anselmo Fontana.



• No Bairro Liberdade os trabalhos estão em andamento na Rua João Empese.

(Fonte: Rhayana Cordeiro/Ascom/SES-Casan)