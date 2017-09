Veículo estava em uma propriedade, no interior do município.

PM de Paial recupera motocicleta com registro de furto

A Polícia Militar de Paial localizou na segunda-feira, 18, uma motocicleta com registro de roubo. A motocicleta Honda Fan, placas MIG 9578, foi encontrada próximo de uma residência, em linha Pinheirinho, interior de Paial.



O veículo estava sem as placas e em consulta através do chassi foi possível identificar a irregularidade. Ainda no local se apresentou R.V., dizendo ser de sua posse a motocicleta e que havia comprado a mesma pela quantia de R$ 1,5 mil, em Chapecó.



Após os fatos, o masculino foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e a motocicleta foi recolhida para procedimentos cabíveis.

(Fonte: Iluza Carraro/Polícia Militar)