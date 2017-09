As armas e munições foram apreendidas no loteamento Poente do Sol II, na tarde desta terça-feira, dia 19. Depois de receber uma denúncia, a PM conseguiu fazer a apreensão de uma espingarda calibre 12, duas calibre 22 e uma espingarda de pressão modificada. Também foram apreendidos 27 munições calibre 32, sete munições calibre 20 e 76 calibre 22.

Segundo os policiais, a informação que levou a PM até a casa, dava conta de que o material era do homem que foi atingido por um disparo de arma de fogo ao meio dia, também desta terça-feira, após uma briga. “O setor de inteligência da PM, o P2, recebeu esta informação, de que as armas estavam na casa do homem que levou o disparo, e que algumas pessoas iriam retirá-las do local. Então passamos a monitorar a casa e flagramos eles movimentando o material, utilizando um Celta prata. Com o auxílio do PPT, o carro foi abordado e as armas foram apreendidas”, conta o tenente Gonçalves.

Duas pessoas estavam fazendo o transporte das armas e elas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.