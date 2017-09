Depois de ser tomada de assalto por bandidos, uma carreta de Concórdia foi recuperada pela polícia depois de intensa troca de tiros, no Rio de Janeiro. O fato aconteceu na manhã da segunda-feira, dia 18. Porém, parte da carga de frios foi levada pelos ladrões.

Conforme informações, o caminhão, que pertence a uma empresa transportadora de Concórdia, estava seguindo em comboio para a BRF no Rio de Janeiro, quando foi abordada na Estrada Rio Douro. De acordo com relatos, o veículo e o motorista foram levados para uma região conhecida como Complexo da Pedreira, atrás de condomínios habitacionais. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, com apoio do GAT foi até ao local e conseguiu evitar o roubo total da carga, depois de intensa troca de tiros.

Estima-se um prejuízo de R$ 120 mil com os produtos que não foram levados pelos ladrões. O motorista da carreta, que é do Rio de Janeiro, não se feriu.