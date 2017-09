Em uma disputa muito acirrada Antonella Bassani garantiu a classificação para o Rotax Max Challenge Grand Finals, que acontece entre os dias 4 e 11 de novembro, em Portimão, Portugal. A piloto de Concórdia sagrou-se vice-campeã Brasileira de Kart Rotax no último sábado (16), no Kartódromo da Granja Viana (SP), e assegurou vaga na Final Mundial da modalidade. Ela é a primeira mulher brasileira a se classificar para a competição, e tem a meta de brigar por um bom resultado em sua primeira corrida na Europa.

Conhecido como as Olimpíadas do Kart, o Rotax Max Challenge Grand Finals reúne campeões de quase 60 países, de cinco continentes, em que a fabricante austríaca de motores realiza suas competições "monomarca". Na Final Mundial a organização fornece equipamentos idênticos (chassis, motores, pneus e outros) para todos os pilotos, deixando a disputa ainda mais equilibrada.

A conquista de Totti fica ainda mais especial, devido a uma coincidência de datas. Há exatamente quatro anos, a pilota, na ocasião com 7 anos, tinha alta hospitalar após o gravíssimo acidente que sofreu em uma competição no Rio Grande do Sul, tendo de ser submetida a uma cirurgia pulmonar. Desde então, a catarinense passou por um período de recuperação, de readaptação às pistas, e tem sido destaque em campeonatos nacionais e internacionais. Em 2016, Antonella foi vice-campeã Sul-Americana de Kart Rotax, no Peru, após ter largado da última posição na final, por causa de uma quebra na prova anterior. Já neste ano, ela brilhou no Brasileiro de Kart, entre mais de 50 pilotos da categoria Cadete. Bassani largou na pole position nas quatro baterias do evento, e na decisão, brigou pelo título até a última curva, subindo ao pódio com o 3º lugar.

Para o Festival Brasileiro Rotax, que em 2017 recebeu a chancela da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) de Campeonato Brasileiro de Kart Rotax, Antonella fez uma preparação especial, treinando durante toda a semana com a equipe MFS Racing. Na tomada de tempos, ela ficou com a 3ª posição no grid de largada, e terminou as duas baterias classificatórias com o 2º e o 3º lugar, respectivamente, na sexta-feira. Com esses resultados, Totti assegurou a pole position para a pré-final, que teve intensa troca de posições entre os primeiros colocados. Única mulher na categoria, ela manteve-se sempre no top-3, vencendo a corrida após 12 voltas, e somando importantes pontos para o campeonato. Na final, saindo da posição de honra, novamente a briga foi emocionante pela vitória, com constantes ultrapassagens entre os primeiros, e a concordiense cruzou a linha de chegada em 2º lugar.

Apesar do vice-campeonato no Brasileiro de Rotax, Antonella teve muito o que comemorar, já que a vaga para o Mundial foi definida pela soma de resultados do fim de semana com a Copa Rotax - cuja disputa aconteceu em três etapas, e na qual ela tinha ficado em 4º lugar geral, mesmo não participando da primeira rodada.

Com a passagem carimbada para a competição internacional em Portugal, Antonella Bassani intensificará seus treinos, e segue na disputa regular da Copa São Paulo de Kart, na Granja Viana, e também participa da Copa Brasil, na Paraíba, em outubro. "Estou muito feliz com essa conquista, trabalhamos demais para isso, tive muito apoio da minha equipe e da minha família. Será minha primeira vez correndo na Europa, e já em um campeonato mundial, contra pilotos de vários países. Sei que será um grande desafio, mas vou me preparar bastante para buscar um bom resultado. Não temos como não lembrar do acidente também, exatamente na mesma data que saí do hospital, quatro anos depois, consegui o feito mais importante da minha carreira até agora, então é muito especial. Agradeço também aos meus patrocinadores, e vamos com muita garra para essa competição em Portugal"

Fonte: Mariana Viegas