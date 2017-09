O jornalista Lucio Mauro Nedel será o novo presidente do Partido Democratas, em Concórdia. Ele vai assumir oficialmente a sigla durante evento político, marcado para o próximo, dia 28. A informação é confirmada pelo presidente estadual da sigla, Paulo Gouvea.

Nedel vai assumir o comando da comissão provisória do partido no lugar do empresário Rodrigo Cordeiro, que permanecerá nas fileiras do DEM. "Sentíamos a necessidade dessa renovação e o próprio Rodrigo Cordeiro pediu para que houvesse essa troca, já que ele não tinha tempo para tocar o partido. Ele pediu para sair do comando", destaca.

Lucio Mauro Nedel, trabalhou muitos anos na imprensa de Concórdia e atualmente reside em Joinville. Recentemente ele estava nas fileirs do PSB. "Nós conversamos com o Lúcio Mauro em Joinville e ele vinha se dispondo a ingressar no DEM", conta Gouvea.

Ele diz que Lúcio Mauro é pré-candidato da sigla a uma cadeira na Assembleia Legislativa.