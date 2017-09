A Administração Municipal de Concórdia voltou a conversar com a Liga e representantes das três escolas de samba nesta semana. Em pauta os valores e a estrutura que será oferecida pela Prefeitura para a realização do Carnaval do ano que vem, que acontece em 13 de fevereiro. O prefeito Rogério Pacheco e o vice Edilson Massocco também participaram do encontro.

O superintendente da Fundação Municipal de Cultura, Júlio Gomes, diz que ainda não foi definido o investimento oficial, em termos de valores. “É possível trabalhar com um percentual mais elevado do que ocorreu neste ano, chegando até a 80% a mais”, afirma Gomes. No Carnaval de 2017 a Prefeitura de Concórdia repassou R$ 18 mil para cada escola como premiação. Se for acertado o percentual de 80% a mais, poderia chegar R$ 32 mil.

Júlio Gomes diz que o Município vai viabilizar a infraestrutura básica como o palco e o som. As arquibancadas ainda dependem da sinalização dos recursos do governo do Estado. “A ideia é não desmerecer o trabalho que eles já vinham fazendo, que era muito bom, mas segurar os grandes investimentos”, comenta o superintendente. Segundo ele, o governo quer que a festa aconteça, mas dentro da realidade financeira atual.

Na próxima semana a Liga e as escolas de samba deverão apresentar uma proposta financeira à Prefeitura de Concórdia. O presidente da Liga, Neuri Garghetti, prefere não falar em valores, mas diz que a festa será adaptada conforme o investimento disponível. “O que não queremos é fazer um trabalho com baixa qualidade. Quem vai nos assistir merece ver algo bonito”, pontua Garghetti.