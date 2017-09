Encontro político do partido ocorreu no fim de semana.

Ex-vereador Vilmar Comassetto assume presidência do PC do B em Concórdia

O ex-vereador Vilmar Comassetto foi eleito presidente do PC do B de Concórdia. O ato político do partido foi realizado no último fim de semana. Além dele, a professora Solange Zotti foi conduzida ao cargo de vice-presidente da sigla, na Capital do Trabalho.

Em entrevista à Rádio Aliança, Comassetto destaca que uma das metas do partido é aumentar o quadro de filiados. "Estamos organizados e preparados para fazer uma atuação ainda mais forte nos próximos anos em Concórdia e região. Nosso quadro de filiados está crescendo e com isso estamos conseguindo ampliar nossa participação”, diz.

Comassetto também alçado a condição de pré-candidato do PC do B para deputado estadual em 2018. O nome dele poderá ser confirmado durante convenção da sigla, que acontecerá em outubro, em Florianópolis.