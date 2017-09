Vítima de tentativa de homicídio permanece no HSF

Laurete Casarotto, vítima de tentativa de homicídio em Seara, permanece internada no Hospital São Francisco de Concórdia, porém em quarto normal. A informação é do próprio hospital.

Ela foi alvejada por, pelo menos seis disparos de arma de fogo, pelo companheiro Selvino Casarotto, que depois atirou contra a própria cabeça e morreu.

O fato ocorreu na Avenida Paludo, na noite de segunda-feira, dia 18. O casal estava em processo de separação.

De acordo com a Polícia, a vítima dos disparos tinha medida protetiva contra o agressor. Mesmo assim, ele teria se aproximado dela para efetuar um disparo. Laurete, que estava no interior do veículo, teria saído para evitar outros disparos, mas não conseguiu.

Ainda conforme a Polícia Militar, junto ao corpo de Selvino foi localizada um revólver calibre 38, estojos de munições deflagradas e duas munições intactas. Toda a ação teria sido flagrada por câmeras de monitoramento, cujas imagesn serão analisadas pela polícia.