Curtametragem discute a força dos valores do Rio Grande do Sul no Oeste de Santa Catarina

A presença da cultura gaúcha em Santa Catarina e as origens do programa radiofônico Roda do Chimarrão e do CTG Fronteira da Querência são os temas de um documentário audiovisual que será lançado em Concórdia nesta terça-feira, 19 de setembro, às 19h30, na Casa da Cultura. Uma segunda sessão está prevista para o mesmo horário no CTG Fronteira da Querência, na quarta-feira, dia 20.

O curtametragrem intitulado “Ser gaúcho – o primeiro CTG fora do Rio Grande do Sul” tem 40 minutos de duração e foi produzido pelos jornalistas Leandro Ramires Comassetto e Allan Vinícius Kuball Coelho, da Universidade Federal do Pampa.

O filme discute por que, no Oeste catarinense, o sentimento e a relação com os valores riograndenses são tão evidentes, a ponto de em Concórdia ter sido fundado o primeiro CTG fora do Rio Grande do Sul e o quarto do Brasil.

O documentário de caráter jornalístico traz entrevistas com músicos, tradicionalistas, profissionais dos meios de comunicação e estudiosos do tradicionalismo e da colonização riograndense em Santa Catarina. Depoimentos, músicas e imagens oferecem um panorama dessa proximidade que ultrapassa a mera questão geográfica para definir uma existência, um modo de ser.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no Centro Cultural e na Galeria Municipal de Artes. Na hora também haverá ingresso disponível. Depois da exibição do filme, haverá apresentações artísticas gauchescas.

Fonte: Leandro Ramires Comassetto