Nesta segunda-feira (18) a ACF não conseguiu continuar com a boa fase de vitórias, e acabou sendo derrotada pelo placar de 4 a 3 no Centro de Eventos, com a derrota agora a equipe terá que vencer a equipe de Joinville no próxima dia 06 de outubro tanto no tempo normal como na prorrogação para conquistar a vaga nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF).

Foi uma partida intensa, com boas chances para ambos os lados e com grandes defesas do goleiro João Neto e Willian. Na primeira etapa a equipe concordiense não conseguiu impor seu ritmo ofensivo logo nos primeiros toques de bola e ainda no primeiro sofreu o primeiro gol, marcado por Gabriel, que voltaria a marcar aos 10 minutos novamente com muita velocidade, aos 14 minutos a equipe visitante ampliou com Jé, aos 18 minutos a ACF descontou com Pesk.

Na etapa complementar a equipe de Concórdia voltou a quadra com uma postura ainda mais ofensiva, e logo aos 4 minutos descontou com Gui chutando de fora da área, fazendo com que diversas oportunidades fossem criadas após a reação, mas aos 29 minutos Eka ampliou para Joinville e com 2 gols de vantagem a equipe do norte do estado foi trabalhando a posse de bola e sua defesa para não deixar a equipe concordiense encostar no placar, porém quando faltavam 7 segundos para o término da partida o ala Jhony descontou, fazendo com que a diferença que era de 3 gols em certo momento da primeira etapa fosse de somente 1 gol no final da partida, que terminou com placar de 4 a 3 para Joinville.

Para avançar para a próxima fase da competição, a equipe de Concórdia precisará vencer no tempo normal e na prorrogação, a partida será no próximo dia 06 de outubro no Centreventos Cau Hansen em Joinville às 21h30min com transmissão do canal de esportes SPORTV.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)