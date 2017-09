Um motociclista ficou ferido em colisão entre carro e moto, na avenida Rio Branco, em Ipumirim. A colisão aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 18.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim, envolveram-se na colisão uma moto Honda Twister, placas de Luzerna e uma Parati, placas de Ponte Serrada.

O condutor da moto, identificado como Giovani Souza Proença, de 21 anos, foi conduzido para o hospital com suspeita de fratura de fêmur na perna difeita e corte no joelho esquerdo, além de um ferimento no queixo.