A Polícia Militar Ambiental de Concórdia vai investigar a possibilidade de crime ambiental, cometido em dois incêndios em vegetação, ocorridos nos últimos dias na Capital do Trabalho. Um deles foi registrado às margens da SC 283, no bairro dos Estados, próximo do trevo de acesso ao Distrito de Presidente Kennedy. O outro foi às margens da BR 153, proximidades da Vila Jacob Biezus.



De acordo com informações obtidas pela reportagem da Rádio Aliança, o comando da Ambiental de Concórdia solicitou a documentação dos proprietários desses imóveis, que tiveram a vegetação queimada para analisar as providências cabíveis.



O sinistro, ocorrido às margens da SC 283, foi no último dia 14. Ainda não se sabe o que pode ter iniciado o fogo. Porém, uma grande área de vegetação rasteira foi queimada. A fumaça chegou a encobrir, por, alguns momentos, a visibilidade dos motoristas que trafegavam na rodovia.

Além desse sinistro, outros três foram registrados em vegetação nas proximidades de Nova Brasília, Santa Cecília e Lageado das Pombas.