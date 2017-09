Informação consta no boletim da Epagri Ciram, com base em dados das estações hidrológicas.

Concórdia é uma das cidades com rios em situação de emergência para estiagem

Por causa da falta de chuva que já dura desde as últimas semanas, o município de Concórdia continua com rios em situação de emergência para estiagem. A informação é da Epagri Ciram. Conforme levantamento feito pelo órgão, choveu menos de 10mm em média em várias regiões de Santa Catarina, incluindo o meio oeste catarinense.

Conforme a medição das estações hidrológicas da Epagri Ciram, ao longo do Rio dos Queimados, o trecho em situação de emergência, pelo pouco volume de água, está nas proximidades da ponta da João Suzim Marini. Já a estação da Foz do rio Claudino, mostra um cenário menos preocupante, mas de alerta em função do volume de água.