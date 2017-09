A Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina promove, dias 26 e 27 de setembro, o maior leilão de veículos retidos já feito pelo órgão no estado. Serão colocados para arrematação 1.873 veículos, entre documentados (que poderão voltar a circular) e sucatas (destinado ao desmonte de peças).

No dia 26, às 09h, serão leiloados os veículos classificados como sucatas. No dia seguinte, no mesmo horário, será a vez dos veículos classificados como documentados. Todos são livres de ônus ou débitos antigos.

As modalidades do leilão são presencial e online. A sessão presencial será realizada no seguinte endereço: Hotel Estação 101 - BR 101, km 118, em Itajaí/SC. A sessão online terá início na mesma data e hora da sessão presencial, através do site: www.nogarileiloes.com.br. O edital do certame também pode ser obtido no site da Polícia Rodoviária Federal: https://www.prf.gov.br/portal/estados/santa-catarina/leiloes.

A visitação pública dos veículos que serão leiloados começa nesta quarta dia 20 e vai até sexta 22 de setembro, em diversos locais de todo o estado, discriminados no anexo do Edital do Leilão. Os carros e motos serão ofertados no estado em que se encontram, por isso a visitação aos pátios é fundamental.

As arrematações de sucatas só serão permitidas às empresas de desmontagem (empresário individual ou sociedade empresária de desmontagem) registradas para o leilão através do site do leiloeiro até 48h antes do certame ou presencialmente no dia do evento.

O valor arrecadado será utilizado para pagamento das despesas do leilão, de remoção e estadia dos veículos, dos tributos vencidos, de credores trabalhistas e de multas. Em caso de saldo remanescente, o valor ficará à disposição do antigo proprietário.

(Fonte: Nucom/PRF)