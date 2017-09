Piratuba oferece belas paisagens e um clima perfeito para a prática de esportes, foi neste ambiente que foi realizado neste domingo (17), o 1º Desafio Termas de Piratuba de Cicloturismo.

Organizado pelo grupo Ipiratuba Bike Club e com o apoio das Termas de Piratuba e prefeitura de Piratuba, o evento que está no calendário oficial da Liga Independente de Cicloturismo, região do Contestado, superou todas as expectativas dos organizadores.

Cerca de 280 participantes, vindos de 47 municípios de Santa Catarina e Rio grande do Sul puderam percorrer 3 níveis de percurso, com até 53 km.

Gedersom Longo membro do Ipiratuba Bike Club salientou “nossa expectativa desde que começamos a organizar o evento era de atingir 200 ciclistas e grande foi a nossa surpresa quando atingimos cerca de 280 inscritos para o pedal e mais 80 familiares que vieram prestigiar o evento e aproveitar as termas, para nós foi um resultado fantástico ao qual queremos dedicar a todos do grupo que trabalharam muito na realização deste evento e também o apoio da Prefeitura, Termas de Piratuba, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar e empresas que acreditaram em nosso projeto”.



(Fonte: Paulo Schuch/Ascom/Piratuba).