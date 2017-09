Time catarinense saiu da zona do rebaixamento com os três pontos.

A tarde deste domingo (17), foi para sacramentar a retomada da boa fase ao time da Chapecoense. Jogando contra o vice-lider Grêmio, em Porto Alegre, o Verdão se sentiu em casa. Embalada pelo torcedor alviverde, que esteve em grande número no estádio gremista e superando as importantes baixas sofridas no decorrer da partida, a Chape anulou o poderio tricolor, manteve a mesma superioridade em relação ao adversário que vinha apresentando nos últimos jogos e viu Arthur Caike chutar de fora da área e balançar as redes de Marcelo Grohe, determinando a Vitória do Furacão do Oeste.

Com o interino Emerson Cris à beira de campo, a Chapecoense apostou na marcação bem postada para anular a criatividade gremista. Mesmo com superioridade na posse de bola, o adversário não conseguia furar a zaga alviverde e adentrar a área. Nas poucas oportunidades forjadas pelo tricolor gaúcho, Jandrei apareceu seguro para impedir os gols. Do outro lado, a Chape levou perigo ao gol adversário nos 44 do primeiro tempo. Em vacilo gremista, Wellington Paulista aproveitou sobra de bola para chutar da meia cancha, na tentativa de surpreender Marcelo Grohe, que voltou a tempo e impediu que o chute aceitasse a gaveta.

A Chape - que já havia perdido Canteros por lesão, no primeiro tempo, dando lugar a Lucas Marques - voltou para o segundo tempo com Penilla no lugar de Alan Ruschel. Com a correria causada pelo equatoriano e por Wellington Paulista na zaga tricolor, Arthur Caíke recebeu, aproveitou o espaço e chutou. A bola desviou no defensor e encontrou o caminho do gol, sem chance para Marcelo Grohe. Mesmo com a vantagem no marcador, a Chape não diminuiu o ímpeto e seguiu pressionando o Grêmio. Sem resposta do adversário, coube ao Verdão cadenciar a partida, administrar o marcador e garantir o placar favorável.

Apos a partida, o interino Emerson Cris falou sobre a importante vitória. "Isso é fruto do trabalho de todos. A gente tem total apoio da nossa diretoria, que nao mede esforços pra ajudar a gente. Os jogadores abraçaram a ideia, abraçaram a causa, de uma forma que a gente se emociona ali dentro... Esse sempre foi o espírito da Chapecoense. Essa identidade. A gente recuperou isso", destacou.

Na próxima quarta-feira, o desafio da Chapecoense é no Rio de Janeiro. Contra o Flamengo, a equipe entra em campo para a disputa da vaga às quartas de final da Copa Sul-Americana.

(Fonte: Alessandra Seidel)