Esta é a segunda tentativa de golpe do gênero no município este ano

Empresários de Seara estão recebendo ligações de estelionatários, que dizem ser da Polícia Militar e pedem dinheiro para campanhas educativas. De acordo com a PM, os golpistas dizem que vão imprimir cartilhas e livros e para isso, solicitam a “parceria” do comércio, que pode “ajudar” comprando exemplares. A polícia está alertando a população para que não faça nenhum depósito e nem pague boletos, pois isso é uma tentativa de golpe.

No final de maio deste ano já houve tentativas parecidas em Seara, onde pessoas faziam contato e solicitavam dinheiro, afirmado que seria para auxiliar em campanhas da Polícia.

O Comando da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara / 20ºBPM/FRON esclarece que a PM não faz ligações para solicitar dinheiro e também não vende materiais de campanhas educativas. A orientação, em casos de ligações do gênero, é de que os empresários informem a polícia. “A PM não liga pedindo dinheiro. Temos campanhas em parceria com a comunidade, mas todas são divulgadas, têm a presença de policiais devidamente fardados conversando com as pessoas. A Polícia não vende livros e nem cartilhas”, explica o tenente Claudemir Ronning. “Também não autorizamos ninguém a fazer isso em nome da Polícia. Se o empresário ou o comerciante receber este tipo de ligação, solicitando dinheiro em nome da Polícia, nos informe, pois é golpe”, alerta ele.

As pessoas podem telefonar para 190 ou (49) 3452-8680.