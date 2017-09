O Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (IGP-SC) abriu o edital do concurso público para preencher 51 vagas em cargos de perito oficial e técnico pericial. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira, dia 18, e seguem até o dia 20 de outubro e devem ser feitas pela internet, no site www.igpsc2017.ieses.org. A taxa de participação é de R$ 100,00 para Técnicos e R$ 120,00 para Peritos. Os salários variam de R$ 5.317,94 a R$ 15.820,84.

Para o cargos de perito oficial são 49 vagas nos cargos de Perito Médico Legista (16), Perito Odontolegista e Perito Criminal nas áreas Geral (9), Bioquímica (5), Áudio e Vídeo (4), Ambiental (2), Informática (4) e Engenharias (10). O salário dos cargos é de R$ 15.820,84.

Já para Técnico Oficial são 2 vagas para Papiloscopista, função que exige curso de nível superior completo com currículo mínimo de quatro anos em qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC e Carteira Nacional de Habilitação na Categoria "B". A remuneração dos Papiloscopistas é de R$ 5.317,94.

O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do IGP/SC. Todas as informações estão disponíveis no edital. Clique aqui:

Informações: Ache Concursos