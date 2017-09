Idoso detido com arma de fogo no interior de Ipumirim

Um idoso de 79 anos foi detido em Ipumirim por porte de arma de fogo. O fato foi registrado na noite do domingo, dia 17, na Linha Dois Irmãos, interior do município.



A PM chegou até ele através de denúncia de vizinhos, que informaram que S.F.S teria efetuado disparos nas imediações de sua residência.



A guarnição da PM foi até o local e conversou com o suspeito. De acordo com a polícia, o mesmo apresentava sinais de que poderia ter ingerido bebida alcoólica. O idoso negou possuir armas, mas os policiais perceberam uma garrucha, calibre 22 sobre a mesa. A arma estava carregada com dois cartuchos. Um estojo também foi recolhido.



O idoso foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.