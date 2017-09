Apenas danos materiais foram registrados em uma saída de pista, seguida de tombamento, na madrugada desta segunda-feira, dia 18. O fato ocorreu em Irani, na BR 282, e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários desse município.



Trata-se de um caminhão, com placas de Chapecó. Além do motorista de 43 anos, estavam no veículo a esposa, de 28 anos e dois filhos, de 14 e quatro anos. Ninguém se feriu.