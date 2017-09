Tema abordado neste ano é "minha escolha faz a diferença no trânsito”

Você costuma usar o celular enquanto dirige? Respeita a sinalização da faixa de pedestre? E como é seu comportamento em relação aos limites de velocidades? Essas reflexões serão instigadas durante a Semana Nacional de Trânsito, que inicia nesta segunda-feira, 18 de setembro, e segue até o dia 23.

O tema que será abordado em todo o país neste ano é “minha escolha faz a diferença no trânsito”. Em Concórdia, o Departamento de Trânsito está organizando uma programação especial juntamente com entidades ligadas a área e o grupo Gentileza no trânsito.

O diretor de Trânsito, Rudimar Vitto, diz que a cada dia haverá uma atividade diferente. Serão feitas panfletagens, blitz educativas e palestras nas escolas. “Vamos fazer um trabalho para conscientizar as pessoas que a maioria dos acidentes é causada pelos motoristas e são eles que têm que tomar a decisão para evitá-los”.

A abertura oficial da programação será realizada na manhã de hoje, às 8h, na Rua Coberta.