Incêndio deixa veículo parcialmente destruído no Santa Cruz (fotos)

Um veículo ficou parcialmente destruído em um incêndio, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, dia 18, em Concórdia. O fato foi registrado na rua Fortunato Zoleti, no bairro Santa Cruz. O carro, uma Parati, placas de Concórdia, estava estacionada na via, quando moradores perceberam o fogo. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foram chamados para essa ocorrência. O fogo destruiu a parte frontal do carro. Ainda não se sabe como o fogo pode ter iniciado.