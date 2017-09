Fato aconteceu no lado gaúcho, nas proximidades do acesso a Coronel Teixeira.

Duas pessoas ficaram feridas em um tombamento de carreta na madrugada desta segunda-feira, dia 18, na BR 153. O fato foi registrado nas proximidades de um dos trevos de acesso ao município de Coronel Teixeira, no KM 7 da rodovia, no lado gaúcho. Envolveu uma carreta Volvo, placas de Caibi, Santa Catarina.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, posto de Erechim, que auxiliou na ocorrência, três pessoas estavam no veículo que se dirigia para Santa Catarina. O motorista apresentou suspeita de fratura nas costelas e a esposa, teve suspeita de fratura em uma das pernas. Com os dois estava uma criança, com aproximadamente três anos de idade, que escapou ilesa. Todos foram levados para atendimento médico em Erechim.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia também foi chamado para auxiliar nesta ocorrência. O fato aconteceu por volta das 3h.