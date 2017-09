O evento será ainda maior no mês de outubro, pois será acrescido com uma feira agroecológica.

A feira da Rua Coberta está crescendo. Na terceira edição, programada para o dia 7 de outubro, o evento ganhará mais um setor: de produtos da agroindústria familiar. O evento contará com a participação de duas cooperativas, que trarão os produtores associados para comercializarem seus produtos como panificados, frutas, verduras, doces, entre outros. Em princípio estão confirmadas as cooperativas Sabor do Sul e Copafac, mas as duas ainda devem realizar o credenciamento. Todos os interessados em expor na Feira da Rua Coberta devem se credenciar até o dia 29 de setembro.



A feira proporciona a comercialização de produtos artesanais, artes plásticas, flores e alimentos, disponibilizados na praça de alimentação. O objetivo é a valorização dos produtores e artesãos locais, proporcionando à população ótimas possibilidades de “briques”. O evento também agrega atrativos culturais e de lazer, apropriados para toda a família. A proposta é oferecer produtos variados próximo a datas comemorativas. No caso da terceira edição, o foco será o Dia das Crianças (Dia de Nossa Senhora Aparecida), comemorado no dia 12 de outubro, e o por isso, os atrativos para criançada serão ainda maiores.



Os interessados em fazer o credenciamento para expor seus produtos no dia 7, deverá entrar no site da Prefeitura de Concórdia – www.concordia.atende.net – nos Links Úteis, que ficam no lado direito da página, depois acessar credenciamentos públicos/página/Edital de credenciamento 8/2017 – III Feira da Rua Coberta. É só preencher a ficha de inscrição e entrega-la da Galeria Municipal de Artes – nos Quiosques – até o dia 29 de setembro. A inscrição e participação são gratuitas. A realização da Feira da Rua Coberta é da Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o SESC, por meio do projeto "Brique do SESC".

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)