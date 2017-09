Campeonatio Regional, Copa Concórdia e Competição por equipes serão no Centro de Eventos.

Concórdia recebe três eventos de judô no próximo dia 23

Acontece no dia 23 de setembro o Campeonato Regional de Judô, em Concórdia. A competição será no Centro de Eventos, a partir das 9h. Envolverá as categorias sub-11, sub-13 e sub-15.

Também, na ocasião, será disputada a Copa Concórdia, pelas categorias Mirim e Pré-Mirim e competição por equipes, misto, masculino e feminino.

Os campeonatos são provomidos pela ACEJ Concórdia.