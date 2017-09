Mais de 14 mil torcedores estiveram na Arena na tarde deste domingo e assistiram a partida do Grêmio com a Chapecoense, no jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os visitantes acabaram vencendo os gremistas, que entraram em campo com um time misto, pelo placar de 1 a 0.



O Grêmio dominou as ações no primeiro tempo, teve maior posse de bola, criou boas jogadas, foi o time que mais finalizou, mas não conseguiu balançar as redes. Já a Chape ficou praticamente em seu campo de defesa, mas nos minutos finais levou perigo a meta gremista, fechada por Marcelo Grohe.



Já a etapa complementar não começou favorável para os gremistas. Antes do primeiro minuto, os visitantes abriram o marcador com Arthur Caike. Diante do resultado, o técnico Renato logo providenciou duas substituições. Tirou Ramiro e Everton para colocar Patrick e Everton, respectivamente. O jogo seguiu 'truncado', com a Chapecoense levando perigo em diversas vezes. A terceira alteração foi feita e Jael deu lugar a Lucas Barrios. O Tricolor tentou se infiltrar na área, mas o time catarinense se manteve fechado e afastou todas as bolas.



Com o resultado, o Grêmio se mantém na vice-liderança com a mesma pontuação, 43 pontos.



Escalação: Marcelo Grohe, Léo Moura, Bressan, Rafael Thyere, Bruno Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Everton, Fernandinho e Jael.



Banco: Paulo Victor, Leonardo, Kannemann, Bruno Rodrigo, Cristian, Jailson, Kaio, Patrick, Miky Arroyo, Beto da Silva e Lucas Barrios.



A arbitragem do jogo foi comandada Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Dibert Pedrosa Moisés e Michael Correia.

(Fonte: Grêmio)