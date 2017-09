O basquetebol masculino de Concórdia foi a unica modalidade da Capital do Trabalho a obter classificação para a Etapa Estadual da Olesc. A Etapa Seletiva foi realizada neste fim de semana em Concórdia.

O time concordiense venceu duas vezes Joaçaba (69 a 16 e 99 a 22) e ficou campeão da etapa.

No futsal masculino, o campeão foi Piratuba. No feminino, Herval do Oeste.

No handebol masculino e feminino, o titulo ficou com Luzerna. Concórdia ficou com o vice nos dois naipes.

No voleibol feminino, Joaçaba conquistou o título, com Concórdia em segundo.