Marcílio Dias no caminho do Concórdia na luta pela série A

O Marcílio Dias é o adversário que vai estar no caminho do Concórdia Atlético Clube na briga por um lugar na final da série B de 2017 e com a vaga assegurada na elite de 2018.

A definição ocorreu na última rodada do returno, realizada neste fim de semana. O Marinheiro goleou o Hercílio Luz por 4 a 0, em casa, e conquistou a primeira vaga pelo índice técnico. Concórdia e Hercílio Luz, campeões do turno e returno já estavam com a classificação assegurada. A outra ficou com o Camboriú.

O primeiro jogo entre as duas equipes ocorre no próximo domingo, dia 24, em Itajaí. O da volta será no dia primeiro de outubro, no Domingos Machado de Lima.