Os problemas com a falta de água em Concórdia continuam. A promessa de que tudo seria resolvido até a metade deste ano, foi “por água abaixo”. Os discursos “foram pelo cano” e as pessoas continuam “pagando a conta”. Sim, a conta chega sem nenhum atraso, mas a água, infelizmente não. Moradores do Bairro dos Industriários fizeram contato com a Rádio Aliança no final de semana reclamando que, há pelo menos 20 dias, a rede só é abastecida na madrugada e não é o suficiente para o uso das famílias.

A dona de casa Carmen Metzger conta que tem duas caixas de armazenamento, mas mesmo assim fica sem água todos os dias. “Não sabemos mais o que fazer aqui na Rua, a Casan só abastece na madrugada e é pouco. Precisamos fazer comida, tomar banho, lavar as roupas”, argumenta ela. “Meus filhos estão indo tomar banho nas casas das namoradas. Eles precisam dos uniformes limpos também, e não temos o que fazer. Já cheguei a usar a água comprada para lavar as camisetas deles”, lamenta.

Carmen também cobra uma solução. “Ouvimos o presidente da Casan falando que até junho tudo estaria pronto e que a gente não ficaria mais sem água. Mas até agora nada. Eu pago a conta todo mês, mais de R$ 100,00 e se atrasar eles tomam as providências”, ressalta ela. “A situação é muito difícil, já pensei em vender a casa aqui e ir para outra cidade. Se fosse um problema de alguns dias, mas há muitos anos a gente sofre com isso”, desabafa a dona de casa.

O Jornalismo da Aliança fez contato com a Casan, ainda no sábado, para saber da situação e previsão de ajuste no sistema. O gerente regional, Norberto Farina, informou que o abastecimento naquela região já está normalizado.