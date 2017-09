Fato foi registrado no fim da noite do sábado, dia 16. PM foi chamada quando vítima já estava no HSF.

Um ocorrência de disparo de arma de fogo, com pessoa ferida, foi atendida pela Polícia Militar de Concórdia, no fim da noite do sábado, dia 16. A PM foi acionada pelo Hospital São Francisco, já que um homem deu entrada no Pronto Socorro, com ferimentos e trazido por populares.

Uma guarnição da PM foi até a unidade hospitalar e a vítima teria relatado que estava caminhando pela Adílio Mützembeger, quando duas pessoas passaram por ele e uma delas efetuou ao menos cinco disparos. Ainda não há informação de quantos disparos atingiram ele. A vítima alega não saber o motivo desses disparos.