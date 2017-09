Na manhã chuvosa deste sábado, o Grêmio encerrou a participação para o jogo contra a Chapecoense, que ocorre neste domingo, às 16h, na Arena, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Na sala de conferências do CT Presidente Luiz Carvalho, os jogadores assistiram ao vídeo de análise do adversário preparado pelos profissionais do CDD (central digital de dados). Ali atletas e comissão técnica definiram as estratégias a serem utilizadas na partida.



Em virtude da forte chuva que castiga todo o estado, a atividade ocorreu na academia. Apenas os goleiros, sob comando do treinador de goleiros Rogério Godoy, encararam o gramado encharcado.



No vestiário, o preparador físico Rogério Dias e seus auxiliares Mário Pereira e Gabriel Alves realizaram o treino de musculação. Os atletas foram divididos em dois grupos priorizando trabalhos preventivos, de reforço muscular e cardiovasculares. No encerramento do treinamento foi feita a recuperação rotineira que antecede os jogos: os jogadores passam pelas banheiras quente e fria, além das massagens.



As novidades entre os relacionados para a partida são Jael e Cristian. O centroavante está recuperado após sete meses de tratamento de cirurgia no joelho e o volante fica à disposição pela primeira vez.



Confira a lista completa dos atletas convocados para a partida:

Arthur, Beto da Silva, Bressan, Bruno Rodrigo, Cortez, Cristian, Everton, Fernandinho, Jael, Jailson, Kaio, Kannemann, Leonardo, Léo Moura, Lucas Barrios, Marcelo Grohe, Michel, Miky Arroyo, Patrick, Paulo Victor, Rafael Thyere e Ramiro.

(Fonte: Grêmio)