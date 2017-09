Com isso, caso avance para a final da série B, segundo jogo será no Domingos Machado de Lima.

O Concórdia Atlético Clube venceu de goleada o Juventus e garantiu, também, a primeira colocação na classificação geral do returno. A partida, que abriu a última rodada do returno da competição, foi disputada na tarde deste sábado, dia 16 no Estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul. O placar foi de 5 a 2 para o CAC.

Os gols da partida foram marcados por Zé Ronaldo (2x) para os jaraguaenses. Para o Galo do Oeste fizeram Marcos Paulo (3x), Beto e Abner.

Com o resultado, o Concórdia foi a 39 pontos e também garantiu a primeira colocação na classificação geral. Com isso, o Concórdia, caso avance para a final, fará o segundo jogo no Estádio Domingos Machado de Lima.