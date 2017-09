Na tarde desta sexta-feira, 15, o comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/FRON), tenente-coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, realizou reunião com os comandantes dos 13 municípios de abrangência do 20ºBPM/FRON.



O encontro ocorreu na sede da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara. Na ocasião, foram tratados assuntos relacionados às atividades preventivas e operacionais.



Além dessas pautas, foram analisadas as ações da Polícia Militar na área do 20º BPM/FRON, definindo novos objetivos, de acordo com as necessidades específicas que vão surgindo.



As reuniões são realizadas mensalmente e servem também para aproximar os comandantes das unidades.



(Fonte: Ilusa Carraro/PM)