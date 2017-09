Bombeiros tentam resgatar gatos no leito do rio dos Queimados

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado na tarde deste sábado, dia 16, para resgatar um grupo de gatos, no leito do rio dos Queimados.



A tentantiva de resgate foi no trecho do rio, que passa pela Travessa Antônio Brunetto, no centro de Concórdia. Conforme informações, os felinos estariam se abrigando em um tubo, que desemboca no próprio rio.



A guarnição esteve no local, os animais entraram no tubo e não foi possível fazer o resgate.